رياضة | الدسوقي : متمسكون بإلغاء الهبوط و14 ناد يتضامن معنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدسوقي : متمسكون بإلغاء الهبوط و14 ناد يتضامن معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي فريق الداخلية إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية قرر اليوم تأجيل البت في الدعوى التي أقامتها الأندية الثلاث "بتروجت والنجوم والداخلية" بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي،إلي يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو.

وأكد الدسوقي أن الأندية التي هبطت للقسم الثاني قامت برفع دعوي إلي مركز التحكيم الرياضي لإلغاء الهبوط واستندت إلي سوء إدارة المسابقة من جانب اتحاد الكرة،وكان مقرر أن يتم البت في الدعوى اليوم"الاثنين"،قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأحد القادم.



وأوضح :" استندنا أيضا في الدعوي إلي تضامن 14 ناد طالبوا بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي،قدمنا في البداية هذه الدعوي إلي اتحاد الكرة ثم لجنة فض المنزاعات بالجبلاية لكن لم نحصل علي أي ردود ،لنضطر إلي رفع الدعوي لمركز التحكيم باللجنة الأوليمبية".



وأكمل :" نطالب بإلغاء الهبوط علي أن تضم مسابقة الدوري في الموسم المقبل 21 فريقا،ويتم وضع جدول ثابت للمباريات تلتزم به كل الأندية ،أن اتحاد الكرة جهة تنفيذية فقط،أما الأندية فهي جهة تشريعية لذلك يجب احترام رغبتها في التضامن معنا".