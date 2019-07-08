رياضة | تونس من أجل إثبات الذات أمام البلاك ستارز في موقعة مثيرة بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس من أجل إثبات الذات أمام البلاك ستارز في موقعة مثيرة بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث منتخب تونس عن رد فعل لتعويض الأداء المتواضع الذي قدمه في دور المجموعات، عندما يلاقي غانا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس: "صحيح لم نقدم النتائج التي تتوقعها الجماهير التونسية، وصعبنا التأهل على أنفسنا، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك رد فعل، وإن شاء الله يكون رد فعل قوي، ونظهر الوجه الحقيقي للمنتخب" الذي يحتل المركز الثاني على صعيد القارة الإفريقية بعد السنغال، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتابع مهاجم فريق الترجي "قدمنا مباريات لم تكن كما يجب، لكن الأهم كان التأهل"، معتبرا أن مواجهة غانا التي تصدرت المجموعة السادسة على حساب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين، وغينيا بيساو ستكون "صعبة، اللاعبون كلهم يشعرون بذلك ويريدون القيام بردة فعل، ونأمل في تقديم وجه جديد للمنتخب".

من جهته، أكد آلان جيريس المدرب الفرنسي لمنتخب تونس، أن "نسور قرطاج" المتوجين باللقب مرة وحيدة عام 2004 على أرضهم، يتحضرون للمراحل الإقصائية بطريقة مغايرة.

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وتحدث المدرب المخضرم عن رغبته في تفادي مفاجآت كتلك التي سجلت حتى الآن في ثمن النهائي، أي خروج المغرب أمام بنين، وإقصاء مصر المضيفة على يد جنوب إفريقيا، وحتى خروج حاملة اللقب الكاميرون على يد نيجيريا (2-3).

وأوضح، "من البديهي أن بداية الدور ثمن النهائي حملت مفاجآت. كنا نعتقد أن نتيجتي مباراتي المغرب مع بنين ومصر مع جنوب إفريقيا ستكونان معاكستين"، مضيفا، "ثمة ثلاثة منتخبات كبيرة اختفت من أمم إفريقيا، ولا نعرف ماذا سيحصل في المباريات المقبلة".

وأكد المدرب الذي يقود للمرة الخامسة منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا، أن تشكيلته لا تعاني من أي مشاكل على صعيد الإصابات، مشيرا إلى أن وهبي الخزري، وأيمن بن محمد، تعافيا من بعض الآلام التي شعرا بها.