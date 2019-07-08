رياضة | الكشف الطبي يفصل إعارة البرازيلي نيتو إلى الفيحاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف الطبي يفصل إعارة البرازيلي نيتو إلى الفيحاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الفيحاء السعودي، اليوم الاثنين، ضم لاعب خط الوسط البرازيلي أنجيلو نيتو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد إعارة من ساو كايتانو البرازيلي.

وأوضح نادي الفيحاء أنه لا يتبقى على إتمام صفقة الإعارة، لمدة موسم واحد، سوى اجتياز اللاعب للفحوص الطبية.

ونشر نادي الفيحاء بيان في حسابه على موقع موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبد الله بن أحمد أبانمي، اليوم الاثنين، إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي ساو كايتانو البرازيلي، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثان، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية".

وأضاف النادي في البيان "نيتو (مواليد 1991) يلعب في مركز الوسط المتقدم، وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم 2016/ 2017، وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية، أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي (2013 – 2015) ونادي موريرينسي البرتغالي (2016-2018) ونادي ساو كايتانو البرازيلي (2019)".