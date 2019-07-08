سيرجيو راموس يودع مصر برسالة غرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بعد عطلة خاصة قضاها مستمتعا بشهر العسل برفقة أسرته.

سبرجيو راموس أشاد كثيرا بمصر وشعبها، وذلك في ختام زيارته لمدينة الغردقة، لقضاء إجازة بصحبة زوجته الإعلامية بيلار روبيو، عقب حفل زفافهما نهاية الشهر الماضي.

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قائد “الميرنجي” قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: واحدة من أجمل رحلاتي على الإطلاق، الآن أدركت لماذا يتغنى الجميع بمصر وشعبها، مصر ستمتلكين دومًا جزءًا من قلبي، لقد كانت تجربة مذهلة.

راموس كان قد ظهر في مجموعة من الصور برفقة أسرته وهو يستمتع برحلات الصيد وبمياه البحر الأحمر النقية وشواطئها الهادئة، بعدما حظى باستقبال رائع اثناء وصوله مطار الغرقة ومقر إقامته هناك.

ويعد راموس أحد أبرز نجوم ريال مدريد عبر تاريخه، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينها ثلاثة رفع بها الكأس كقائد للفريق.