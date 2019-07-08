الفيحاء السعودي يدعم صفوفه بضم البرازيلي نيتو بعقد إعارة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلن نادي الفيحاء السعودي، اليوم، ضم لاعب خط الوسط البرازيلي أنجيلو نيتو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد إعارة من ساو كايتانو البرازيلي.

Advertisements

وأوضح النادي أنه لا يتبقى على إتمام صفقة الإعارة لمدة موسم واحد، سوى اجتياز اللاعب للفحوص الطبية.

وذكر نادي الفيحاء في بيان نشره بحسابه على موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الاستاذ عبد الله بن

أحمد أبانمي اليوم الاثنين إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي أنجيلو بيليجرينيلي نيتو لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي ساو كايتانو البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم ثاني، وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.”

وأوضح النادي في البيان “نيتو /مواليد /1991 يلعب في مركز الوسط المتقدم وحقق بطولة الدوري البرتغالي مع نادي موريرينسي موسم 2016 / 2017 وتنقل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من الأندية البرازيلية والبرتغالية أبرزها نادي بينابولينيزي البرازيلي (2013 – 2015) ونادي موريرينسي البرتغالي (2016 – 2018) ونادي ساو كايتانو البرازيلي (2019).”