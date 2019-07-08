شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «ديسابر» مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز تعيين الفرنسي سيباستيان ديسابر مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، خلال مؤتمر صحفي عقده النادي اليوم باستاد 30 يونيو.

وكان بيراميدز قد كشف عن إقامة مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثانية ظهرًا اليوم الإثنين، لإعلان المدير الفني الجديد للفريق، بحضور حسام البدري، رئيس النادي وممدوح عيد، المدير التنفيذي.

ويأتي «ديسابر» عقب إنهاء تعاقده مع المنتخب الأوغندي، الذي قاده خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدما ودع الأوغنديون البطولة من دور الـ 16 على يد منتخب السنغالي بهدف نظيف.