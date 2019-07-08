شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطالب بسرعة انضمام رباعي الأهلي الدولي لمعسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كلف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بسرعة إنهاء ترتيبات سفر رباعي الأهلي الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف إلى إسبانيا؛ للحاق بمعسكر إعداد الفريق.

وطلب عبدالحفيظ من عدلي إنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر الرباعي والحصول على التأشيرات للحاق ببعثة الفريق في مدينة اليكانتي التي تستضيف المعسكر، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الأربعة راحة عدة أيام، تمهيدا للحاق بمعسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا والذي يستمر حتى 16 يوليو الجاري.