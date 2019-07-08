شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي: «الشناوي» قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي، إنه تواصل مع محمد الشناوي، حارس الفريق، خلال الساعات الماضية بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

Advertisements

وأشار «سليمان»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى إنه تحدث مع الشناوي عن ضرورة تجاوز الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة، لافتا إلى إنه كان يأمل بشكل شخصي أن يتوج المنتخب باللقب، وأن يحصل الشناوي على لقب أفضل حراس البطولة بعدما قدم مستويات متميزة للغاية خلال المباريات الأربعة التي خاضها المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف أن الأرقام التي حققها حارس الاهلي والمنتخب بالحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الدور الأول من البطولة، فضلا عن تصديه لعدد كبير من الأهداف المحققة كانت ستؤهله بقوة للحصول على لقب افضل حارس مرمى في كأس الأمم الإفريقية لو حالف التوفيق المنتخب وتمكن من مواصلة المشوار نحو نهائي البطولة.

وشدد مدرب حراس مرمى الأهلي على ان الشناوي قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتقديم المزيد من المستويات المميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خبرته وشخصيته القوية تمكنانه من تجاوز هذه المرحة بسرعة ،والتركيز بقوة مع الفريق في هذه المرحلة المهمة التي تشهد حسم بطولة الدوري والاستعداد للموسم الجديد.