شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية تشتري ناديًا إيطاليًا: عائلتي شغوفة جدًا بكرة القدم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت عدد من وسائل الإعلام الإيطالية أن الأميرة نورة بنت سعد آل سعود اشترت نادي «سبوليتو كالتشيو»، وذلك في خطوة وصفها الكثير بانها استثمار جيد في مجال كرة القدم.

وجاء في تقرير لموقع «سبق» السعودي إن الأميرة نورة تطمح إلى الارتقاء بهذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، والدفع به إلى مصاف الأندية المميزة على المستوى العالمي.

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وقالت الأميرة نورة، في تصريحات لوسائل الإعلام الرياضية في إيطاليا، إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا، وإن عائلتها شغوفة جدًا بهذه اللعبة، كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

ووفقاً لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» أن الأميرة نورة هي ابنة ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي أول امرأة سعودية تلعب دورًا من هذا النوع في المجال الرياضي.