اخبار الرياضه

الشعراوي يصبح اللاعب الإيطالي الأعلى أجرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح ​ستيفان الشعراوي​ لاعب ​روما الإيطالي​ والمنضم حديثا إلى ​شانغهاي الصيني​ اللاعب الإيطالي الأعلى أجرا مع غرازيانو بيلي لاعب شاندونغ لونينغ، حيث يتقاضيان راتبا قدره 15 مليون يورو في السنة.

ويأتي في المركز الثاني لاعب الهلال السعودي ​سباستيان جيوفنيكو​، الذي يحصل على راتب 10 مليون يورو، وفي المركز الثالث جيانلويجي دوناروما حارس ميلان (6 مليون يورو)، مع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان بنفس الراتب، وليوناردو بونوتشي بـ5.5 مليون يورو من يوفنتوس، وجورجينيو لاعب الذي يتقاضى راتبا قدره 5.4 مليون يورو. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعراوي يصبح اللاعب الإيطالي الأعلى أجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا