الشعراوي يصبح اللاعب الإيطالي الأعلى أجرا

أصبح ستيفان الشعراوي لاعب روما الإيطالي والمنضم حديثا إلى شانغهاي الصيني اللاعب الإيطالي الأعلى أجرا مع غرازيانو بيلي لاعب شاندونغ لونينغ، حيث يتقاضيان راتبا قدره 15 مليون يورو في السنة.
ويأتي في المركز الثاني لاعب الهلال السعودي سباستيان جيوفنيكو، الذي يحصل على راتب 10 مليون يورو، وفي المركز الثالث جيانلويجي دوناروما حارس ميلان (6 مليون يورو)، مع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان بنفس الراتب، وليوناردو بونوتشي بـ5.5 مليون يورو من يوفنتوس، وجورجينيو لاعب تشيلسي الذي يتقاضى راتبا قدره 5.4 مليون يورو.
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