هيريرا يكشف سبب رحيله عن اليونايتد

زعم اللاعب أندير هيريرا أن مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد فشل في إقناعه بأهميته داخل الفريق، مما أدى إلى انتقاله المجاني إلى باريس سان جيرمان.
حيث وقّع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على عقد مدته خمس سنوات مع أبطال فرنسا الأسبوع الماضي بعد انتهاء صفقته السابقة في أولد ترافورد في 1 تموز.
وقال هيريرا: "لا أحب النظر إلى الماضي ولكن كانت هناك خلافات بشأن المشروع وأهميتي فيه. كنت سعيدًا جدًا، لدي الكثير لأشكر النادي عليه، والمشجعين، وكذلك سولسكاير".
وأضاف: "لقد فعل الكثير من أجل البقاء، لكن الأمور لم تنجح. لقد وصلوا متأخرين، وبحلول ذلك الوقت، كنت قد اتخذت قرارًا باللعب في باريس".
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