هيريرا يكشف سبب رحيله عن اليونايتد

زعم اللاعب ​أندير هيريرا​ أن مجلس إدارة نادي ​مانشستر يونايتد​ فشل في إقناعه بأهميته داخل الفريق، مما أدى إلى انتقاله المجاني إلى ​باريس سان جيرمان​.

حيث وقّع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على عقد مدته خمس سنوات مع أبطال فرنسا الأسبوع الماضي بعد انتهاء صفقته السابقة في أولد ترافورد في 1 تموز.

وقال هيريرا: "لا أحب النظر إلى الماضي ولكن كانت هناك خلافات بشأن المشروع وأهميتي فيه. كنت سعيدًا جدًا، لدي الكثير لأشكر النادي عليه، والمشجعين، وكذلك ​سولسكاير​".

وأضاف: "لقد فعل الكثير من أجل البقاء، لكن الأمور لم تنجح. لقد وصلوا متأخرين، وبحلول ذلك الوقت، كنت قد اتخذت قرارًا باللعب في باريس".