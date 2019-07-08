بالصور: منتخب الكويت يكثف تحضيراته لبطولة غرب آسيا

كثف منتخب الكويت لكرة القدم تدريباته في لندن، اليوم الاثنين، ضمن معسكره الخارجي، استعدادا لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق، خلال أغسطس المقبل، وتصفيات آسيا المشتركة، التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول.
وفي هذا الصدد، قال رئيس وفد الأزرق، أحمد عجب، إن الجميع يبذل جهودا حثيثة من أجل الظهور بصورة مميزة، في الاستحقاقات المقبلة، مشيدا بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهازين الفني والإداري.
ومن المقرر أن يلتحق نجم المنتخب الكويتي، بدر المطوع، ببعثة الأزرق اليوم.
وكان المطوع قد تخلف عن الوفد، بسبب ارتباطه بلقاء أمير البلاد، أمس الأحد، ضمن وفد اللجنة الأولمبية الكويتية، بصفته أحد أعضائها.
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