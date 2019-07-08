بند قانوني ينقذ جريزمان من عقوبة أتلتيكو مدريد

استدعى نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس الأحد، جميع لاعبي الفريق، من أجل العودة وخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الروخي بلانكوس، كان من بين الغائبين عن الحضور، في ظل تأكيده على الرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وأضافت أن الأتلتي اتصل بجريزمان من أجل الضغط على اللاعب، منوهة أن النادي يستطيع معاقبة أنطوان ماديًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن جريزمان يتحلى بالهدوء بشأن تهديد الروخي بلانكوس، خاصة وأنه لم يمض سوى 26 يومًا من إجازته.

وختمت بأن جريزمان يستند إلى بند يفيد بأن لكل لاعب، الحق في الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يومًا مدفوعة الأجر، أو جزء نسبي يتوافق معهم، إذا كان قد مر على انضمامه للنادي أقل من عام واحد.