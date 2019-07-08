ديسابر: وافقت على تدريب بيراميدز من أجل الفوز بالبطولات

أعرب الفرنسي ديسابر المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز أنه سعيد بتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وشدد على أنه يسعى لوضع بصمة مع بيراميدز في الموسم المقبل، وشدد على أنه رجل تحديات وقبل المهمة لهذا السبب، وأكد أنه لديه خبرات مع الكرة الأفريقية، وشدد على أنه سبق وعمل في القارة السمراء.

وقال ديسابر :"تواجدي مع بيراميدز لتحقيق انجازات وبطولات خاصة وانني متعود علي الكرة المصرية كما ان طموح ادارة النادي سينعكس علي الفريق في المرحلة المقبلة"

وأضاف ديسابر انه راض عن ادائه مع منتخب اوغندا خاصة وان الهدف كان الصعود لنهائيات كأس الامم وتطوير اداء المنتخب الاوغندي وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف ديسابر أنه سبق وتلقى العديد من العروض ولكن تركيزه كان مع فريقه السابق، مشددا على أنه استفاد كثيرا من تجربة اوغندا ويحترمه جيدا، وأضاف أن تركيزه حاليا مع بيراميداز من اجل اثبات نفسي مع الفريق وتحقيق النجاح.