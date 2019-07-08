شروط مدافع الرائد السعودي المالية تُفشل انتقاله للزمالك

يرفض مسؤولو نادي الزمالك، الشروط المادية لمحمد عطوة مدافع الرائد السعودى للانتقال للفريق، وكان مسؤولو النادي عقدوا جلسة مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم خط الدفاع فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد مصدر بمجلس الزمالك أن اللاعب طلب راتب سنوي أكبر من المحدد من قبل إدارة النادى الأبيض وهو ما جعل صفقة ضمه تتعثر خاصة إن إدارة النادى الأبيض. ويمتلك الفريق أربعة مدافعين هم محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وكان محمد عطوة انضم فى يناير 2018 بعقد لموسم ونصف الموسم لصفوف الرائد السعودى قادماً من نادى الاتحاد السكندرى.

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