جوميز يودع عبد الملك الخيبري برسالة ثناء

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، رسالة لزميله السابق، عبد الملك الخيبري، بمناسبة انتقاله لصفوف الشباب.
وأعلن الشباب السعودي، يوم الجمعة الماضي، ضم اللاعب عبد الملك الخيبري لصفوف الفريق، لمدة عامين.
وقال بافيتيمبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل التوفيق لعبد الملك الخيبري مع ناديه الجديد".
وأضاف "قضيت معه فترة جميلة في الهلال، كل التحية له على روحه وشخصيته الجميلة وتعاونه الدائم الذي يؤهلك للنجاح في أي فريق تلعب له".
وأنهى الشباب، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.
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