صورة..زلاتان يختار فريق أحلامه بشكل جنوني

ونشر "إبراهيموفيتش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة يختار فيها فريقه الأفضل على مر التاريخ في عالم كرة القدم لكن المفاجأة في كون أن هذا الفريق يتكون من 11 لاعبا زلاتان ابراهيموفيتش.
زلاتان تواجد في جميع المراكز في الملعب سواء الحراسة أو الدفاع أو الوسط أو الهجوم ولم يختار لاعبين بقيمة ميسي ومارادونا وبيليه ورونالدو الظاهرة ورونالدو البرتغالي.
اللاعب الملقب بالسلطان يعرف عنه الغرور والتباهي بالنفس بشكل دائم وهو ما ظهر من خلال اختيارات اللاعب لتشكيلة الافضل لفريق أحلامه.
زلاتان أكد كذلك انه اذا قرر اختيار أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم سوف يختار زلاتان ابراهيموفيتش وليس شخص آخر.
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