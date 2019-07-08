شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجامعات السعودي للمبارزة يتأهل إلى دور الـ 16 بأولمبياد نابولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نابولي)

تأهل منتخب الجامعات السعودي إلى دور الـ 16 في منافسات المبارزة ضمن الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات المقام في نابولي الإيطالية.

وجاء التأهل بعد الفوز على منتخب الجامعات الهندي في دور الـ 32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي ليلتقي مع نظيره الألماني في دور الـ 16.

ومثل الأخضر الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز, مؤكداً قوة المباراة وصعوبتها, مشيداً في هذا الصدد بمستوى لاعبيه.

بدوره هنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية رئيس الوفد الدكتور خالد المزيني فريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل والظهور في هذه المحفل الدولي بالشكل المشرف، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في الأدوار المقبلة.