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منتخب الجامعات السعودي للمبارزة يتأهل إلى دور الـ 16 بأولمبياد نابولي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نابولي)

تأهل منتخب الجامعات السعودي إلى دور الـ 16 في منافسات المبارزة ضمن الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات المقام في نابولي الإيطالية.

وجاء التأهل بعد الفوز على منتخب الجامعات الهندي في دور الـ 32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي ليلتقي مع نظيره الألماني في دور الـ 16.

ومثل الأخضر الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز, مؤكداً قوة المباراة وصعوبتها, مشيداً في هذا الصدد بمستوى لاعبيه.

بدوره هنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات رئيس الوفد الدكتور خالد المزيني فريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل والظهور في هذه المحفل الدولي بالشكل المشرف، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في الأدوار المقبلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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