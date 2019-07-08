شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يحصل على توقيع كريم الديب لاعب المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات ضم كريم الديب بصفة نهائية من نادى المقاولون العرب حيث تواجد اللاعب بصفوف نادى الاتحاد السكندرى خلال الموسم الماضى على سبيل الإعارة.

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ونجحت المفاوضات التى قام بها محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى مع مسئولى المقاولون العرب و تم شراء عقد اللاعب من ناديه السابق ووقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر والذى يمتد لمدة أربع سنوات مقبلة.

وجاء التعاقد مع كريم الديب من جانب مسئولى الاتحاد السكندرى بعد المردود الطيب الذى قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد على استمراره ضمن صفوف الفريق.