شكرا لقرائتكم الزمالك يعود للقاهرة السبت المقبل عقب انتهاء معسكره بقبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، عقب ختام الفريق الأول لكرة القدم للأبيض معسكره الحالى فى قبرص يوم الجمعة القادم تمهيدا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويواجه فريق الزمالك فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، فريق أنورثوسيس فاماغوستا، فى المباراة الودية الثانية بمعسكر الأبيض المقام حاليًا بقبرص، ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى الممتاز ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطوله الكأس عشر مرات وقد احترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدرع موسم 2007 - 2008.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على خوض ثلاث مباريات ودية عقب الخسارة فى الودية الأولى يوم الجمعة الماضى من إيل ليماسول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثانى الوديات غدا أمام فاماغوستا ثم مباراتين أيام 10 و 12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.