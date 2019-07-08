شكرا لقرائتكم وكيل بيليات يكشف مفاوضات الأهلى والزمالك وأندية تونسية ومغربية لضمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مايكيل نجوبينى وكيل خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوى عن وجود رغبة لدى أندية مصرية كبيرة "الأهلى والزمالك" فى التعاقد مع لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وقال وكيل بيليات فى تصريحات عبر موقع كيك أوف نقلها عنه موقع le360 المغربى: "بكل تأكيد تلقيت العديد من الاتصالات من أندية مصرية كبيرة ترغب فى التعاقد مع بيليات، وكذلك تلقيت اتصالات من أندية مغربية وتونسية أيضا".

وأضاف نجوبينى "أوضحت للجميع بأن من يرغب فى ضم بيليات عليه التحدث مع كايزر تشيفز أولا، لأنه يرتبط بعقد مع النادى وليس لاعبا حرا".

وتابع حديثه قائلا: "بيليات ظهر بشكل جيد جدا فى أمم أفريقيا رغم توديع المنتخب للمنافسات مبكرا، ولن أقدر على قول أى شيء لأن على الأندية التحدث أولا مع كايزر تشيفز، إذا قرر الأخير بيع اللاعب وقتها سأتحدث معه وأعرف رأيه بخصوص الانتقال لأى فريق، هذا موقفنا الحالي".

واستدرك "ولكننى لا أعلم قرار كايزر تشيفز بخصوص بيع بيليات من عدمه".

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ويمتد عقد بيليات مع كايزر تشيفز لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وفقا لوكيل اللاعب.

وتألق خاما 28 عاما وقاد صن داونز الجنوب أفريقى لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، ثم انتقل بعدها إلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى يناير من عام 2018، مع ارتباط اسمه بقوة وقتها للانتقال إلى الزمالك.

وشارك بيليات فى 35 مباراة الموسم الماضى بقميص كايزر تشيفز ونجح فى تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

وطوال مشواره مع صن داونز الجنوب أفريقى، شارك بيليات فى 140 مباراة ونجح فى تسجيل 47 هدفا وصناعة 43.

أما على المستوى الدولى، فقد لعب بيليات 29 مباراة مع منتخب زيمبابوى آخرهم المشاركة فى أمم أفريقيا 2019.