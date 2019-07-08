شكرا لقرائتكم توقف مفاوضات الهلال مع محمود علاء "شفوياً"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، عن توقف المفاوضات الشفوية بينه وبين الوسطاء من أجل الانتقال إلى صفوف الهلال السعودى، فى فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم ما أدى إلى انضمامه لصفوف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

أوضح المصدر ذاته إن مدافع الزمالك ليس لديه مانع فى الانتقال إلى صفوف الهلال بشرط موافقة إدارة الزمالك التى لم تمانع فى الأمر ولكن تم الاشتراط على الوسطاء تحويل المفاوضات الشفوية إلى رسمية لتتوقف بذلك المفاوضات الشفوية حول ضم اللاعب الذى يقضى حالياً أجازة بعد توديع المنتخب لأمم إفريقيا 2019 التى ودعها الفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف، على أن ينضم بعد ذلك اللاعب لفريقه بعد العودة إلى القاهرة من قبرص حيث يقيم الفريق الأبيض حاليا معسكرا مغلقا فى قبرص للاستعداد لبطولة الدورى التى سيتم استئنافها عقب نهاية منافسات أمم إفريقيا التى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

يذكر أن محمود علاء تصدر قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.