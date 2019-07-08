شكرا لقرائتكم ديسابر يوقع لبيراميدز موسمين ويصطحب مساعدين أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بيراميدز أن الفرنسى ديسابر سيتولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل. وعن تشكيل الجهاز المعاون كشف مسئولو بيراميدز أن ديسابر سيصطحب 2 مساعدين اجانب احدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يكون العقباوى مدربا للحراس، فى الوقت الذى يتم دراسة إضافة عنصر مصرى آخر للجهاز الفنى.

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