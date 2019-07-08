شكرا لقرائتكم حسام البدرى يكشف موقفه من تدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى رئيس منظومة بيراميدز أن أى مدرب يتمنى تدريب منتخب بلاده، وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب منتخب مصر.

وقال حسام البدرى على هامش تقديم الفرنسى ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز، إنه فى حاله تلقيه عرضا رسميا لتدريب المنتخب الوطنى، سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.

وأقال مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وذلك بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا ثم تقدم أعضاء مجلس الاتحاد باستقالتهم بعد توديع الكان بشكل مخيب للآمال.