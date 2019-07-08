شكرا لقرائتكم ديسابر: تواجدى مع بيراميدز لتحقيق الإنجازات والبطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز، عن سعادته بعد توليه المسئولية الفنية لبيراميدز، مشددا إنه رجل تحديات لذلك قبل المهمة فور عرضها عليه لقيادة الفريق.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تعاقد بيراميدز معه: "تواجدى مع بيراميدز لتحقيق إنجازات وبطولات خاصة ومتعود على الكرة المصرية كما أن طموح إدارة النادى سينعكس على الفريق فى المرحلة المقبلة".

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أضاف ديسابر إنه راض عن أدائه مع منتخب أوغندا خاصة وان الهدف كان الصعود لنهائيات كأس الأمم وتطوير أداء المنتخب الاوغندى وهو ما تحقق بالفعل مؤكداً إنه سيسعى للفوز بالدورى مع بيراميدز خاصة وإن إمكانيات النادى جيدة وتساعد على النجاح، مضيفا أنه تلقى العديد من العروض إلا إنه فضل تولى مسئولية بيراميدز لقناعته بالتجربة.

ويتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريبه النادى، لقيادة معسكر الفريق المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى ويعقد مسئولو نادى بيراميدز حاليا مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو لتقديم ديسابر.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت قبل استقدام ديسابر.