شكرا لقرائتكم رسميًا الفرنسى ديسابر مديرًا فنيًا لفريق بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، لمقر ملعب الدفاع الجوي برفقة حسام البدري رئيس منظومة نادي بيراميدز، قبل الإعلان عن توليه المسئولية الفنية لفريق بيراميدز.

ويتوجه الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريبه النادي، لقيادة معسكر الفريق المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجاري.

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ويعقد مسئولو نادي بيراميدز بعد قليل مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد وهو الفرنسى ديسابر وهو ما أكده "الخليج 365" قبل ظهور المدرب بشكل رسمى فى بيراميدز.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت قبل استقدام ديسابر.

ومن المقرر أن يصطحب الفرنسي ديسابر المدير الفنى السابق لمنتخب أوغندا، 2 مدربين أجانب بعد توليه تدريب بيراميدز، أحدهما مدرب عام والأخر مدرب حراس مرمي.