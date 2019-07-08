شكرا لقرائتكم مهاجم المقاولون يخرج من حسابات الأهلى لـ3 أسباب.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لن يكون من ضمن الأسماء المنتقلة لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن اللاعب كان واحداً من الأسماء المرشحة بقوة للانتقال للقلعة الحمراء.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك أسباب وراء تأجيل التعاقد مع طاهر محمد طاهر وهى عودته تواً من إصابة طويلة قد تؤثر على مستواه فى الموسم الجديد، والأمر الثانى هو نجاح النادى فى تمديد استعارة رمضان صبحى الذى يلعب فى نفس مركزه، وأخيراً مماطلة اللاعب فى الفترة الأخيرة وتلويحه برغبته فى خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

كان الأهلى حدد 15 مليون جنيه بخلاف سداد 15% من قيمة البيع مستقبلا للحصول على خدمات طاهر طاهر من المقاولون العرب مع انتقال لاعبان لصفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة، قبل يتم اتخاذ قرار بتأجيل ضم اللاعب.

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وأعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة، فى حين تم تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد.

يذكر أن الأهلى يسعى لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لرغبة الإدارة فى توفير جميع الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى للمنافسة بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة.

ويباشر الأهلى خلال الفترة الحالية تدريباته فى ملعب «لافينكا» الذى يستضيف تدريبات الفريق فى معسكره الحالى بمدينة «اليكانتي» الإسبانية، والذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يخوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

ويخوض الأهلى أولى مبارياته الودية بالمعسكر، حينما يلتقى فى السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت».