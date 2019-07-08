شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتواصل هاتفيًا بالرباعى الدولى لفرع معنوياتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع الرباعى الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن اشرف ومروان محسن، للشد من أزرهم بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر حاليا والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تحدث مع الرباعى عن ضرورة تجاوز المرحلة الحالية بسرعة وقال خلال اتصاله معهم أن كرة القدم تشهد دائما مواقف صعبة، يجب على اللاعب تجاوزها بسرعة والنظر إلى الأمام، والسعى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح سيد عبد الحفيظ أن رباعى الأهلى الدولى قدم أقصى ما لديه مع المنتخب من أجل المنافسة على اللقب، مؤكدا أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر كان يتمنى تتويج المنتخب بالبطولة لكن التوفيق لم يكن حليفه بالخسارة من جنوب أفريقيا وتوديع البطولة من دور الـ16.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعبين إذا ما تمكنوا من اللحاق بمعسكر الإعداد فى إسبانيا؛ للتأكيد على هذا المعنى، ولتأهيلهم نفسيا بسرعة؛ من أجل الاستعداد بقوة للمرحلة الحالية المهمة، فى الوقت الذى كلف عبد الحفيظ سمير عدلى المدير الإدارى بسرعة إنهاء ترتيبات سفر رباعى الأهلى الدولى للحاق بمعسكر إعداد الفريق.

وطلب عبدالحفيظ من عدلى إنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر الرباعى والحصول على التأشيرات للحاق ببعثة الفريق فى مدينة اليكانتى التى تستضيف المعسكر، بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين الأربعة راحة عدة أيام تمهيدا للحاق بمعسكر الإعداد المقام حاليا فى إسبانيا والذى يستمر حتى 16 يوليو الجارى.