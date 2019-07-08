الاتحاد السكندرى يحصل على توقيع "متعدد الوظائف"...

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جدة - عمرو شويل حسم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، صفقة انتقال لاعب نادى المنصورة أحمد راشد مواليد 1995 إلى صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements ويُجيد راشد اللعب فى أكثر من مركز بخط الوسط سواء بمركز الجناح أو بمركز الوسط المهاجم وهو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات نادي المنصورة بدوري القسم الثاني فى الموسم المنقضى. وتسعى إدارة الاتحاد السكندرى فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى الذى ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المبشرة.

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