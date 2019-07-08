محسن صالح يطالب مجلس أبوريدة بعدم الظهور مرة أخرى فى الجبلاية...

جدة - عمرو شويل حرص محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، على نشر تدوينة له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يطلب فيها من مسئولى اتحاد الكرة الذين استقالوا من مناصبهم كتابة تعهد بعدم الظهور مرة أخرى فى الجبلاية والاستادات بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا التى ودعها الفراعنة من دور الـ16 بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ونشر محسن صالح عبر موقع تويتر أن سقطات اتحاد الكرة كثيرة قائلا:" كفاية فضايح وظهور فى البرامج والاعلانات.. الوكاله اللى من غير بواب اللى كانت مصدر الماده حتخضع لتحقيقات.. والدور عليكم يا بلديات يلى بأكلة كباب ابتلتونا بالبهوات".