شكرا لقرائتكم مطالب بتغير نظام انتخابات اتحاد الكرة المصرى بعد إخفاق المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تغير نظام انتخابات اتحاد الكرة المصري بعد إخفاق المنتخب الوطنى وخروجه المهين من دور الـ 16 فى بطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019.

وأكد بعض الإعلاميين ومسئولى كرة القدم المصرية أن سبب وجود فساد داخل منظومة كرة القدم المصرية يرجع إلى اختيار المسئولين عن اتحاد الجبلاية من الأساس مطالبين بتغير نظام الانتخابات فى الفترات القادمة.

ويعتمد نظام انتخابات اتحاد الكرة المصرى على عقد جميعة عمومية مكونة من أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة التي يحق لها التصويت واختيار قوام الاتحاد وهو ما يتسبب فى حدوث كوراث.

وقالت الأصوات المطالبة إن أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة تهتم بمصالحها الشخصية فقط دون النظر إلى مصلحة المنتخب الوطني، مطالبين بضرورة أن يقتصر التصويت فقط على أندية الدوري الممتاز والمسئولين عن الكرة فى مصر بصفة مباشرة دون إشراك جميع الأندية الرياضية فى الدرجات الأدنى.

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وتحدى المطالبين بتغير نظام الانتخابات نجاح أى شخصية رياضية مرغوب فيها أو حصولها على أصوات تمكنها من دخول الاعادة مع وجود أندية الدرجات الأدنى.

وطالبوا بضرورة أن يكون نظام الانتخاب لاتحاد الكرة المصري مماثل للاتحادات الأروبية لكرة القدم، وأن تلتزم بنفس الاختصاصات، على أن يتم اختيارها بضمانات أكبر وبمنحها مرتبات شهرية حتى لا يكون العمل تطوعيا، فضلا عن ضرورة عمل رابطة ممثلة لكل الأندية لبحث نظام الدورى العام منفصلة عن اتحاد كرة القدم.