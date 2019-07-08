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جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، يؤدي مؤمن زكريا تدريبات علاجية في ظل معاناته من الإصابة بكدمة في الركبة، بينما يتم تجهيز حسين السيد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 من ناحية أخرى ، أدى محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي الذي تم تصعيده لتدريبات الفريق الأول أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش مران اليوم بمعسكر الإعداد في إسبانيا.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 وخاض اللاعب تدريبات التأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي بعد شكواه من آلام في منشأ العضلة الخلفية ، واكتفى عبد المنعم بأداء فقرات العلاج الطبيعي ولم يشارك في المران الجماعي في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات بصورة طبيعية.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، لازال الانتقال للأهلى هو الخيار الأول لكريم بامبو نجم الإسماعيلي المنتهي عقده مع ناديه، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجي وداخلي أبرزهم من أندية النجم الساحلي التونسي وانبي وسموحة.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، وطالب مسئولو الأهلى بامبو بتأجيل التوقيع لأى نادي لحين وضوح الرؤية بخصوصه، فى الوقت الذي عقد اللاعب جلسة مع مسئولي النجم الساحلي للإتفاق على بنود عقده الشخصي تحسباً لفشل مفاوضات انتقاله للأهلى.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية جلسة مع بامبو شهدت الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، ورغم حصول الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق إلا أن لجنة التخطيط الحمراء تنتظر حسم عدد من الملفات قبل البت فى مصير كريم بامبو.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي، أولى تجاربه الودية خلال معسكر ال‘داد المقام حاليًا فى مدينة اليكانتى الإسبانية، أمام "سوكر سمارت"، تبدا المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا وتقام على ملعب لافينكا القريب من فندق الإقامة. Advertisements أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة اكبر عدد من اللاعبين وفقا لرؤية مارتن لاسارتى المدير الفني؛ بهدف تحقيق اقصى استفادة فنية ممكنة من المباراة ولتجربة الجميع استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة، ويخوض الأهلى وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، ضمن معسكر الاعداد الخارجى الذى انطلق يوم السبت الماضى وينتهى يوم 16 يوليو الجارى. أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، بعثة فريق الأهلى فى معسكر إسبانيا تضم 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على، وجونيور أجايى ومحمد هانى، وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، بعد أن تخلّف شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عن السفر إلى إسبانيا مع بعثة الأهلى المتواجدة حالياً فى إسبانيا لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب انتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجارى

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 8 - 7 - 2019 ، نشر صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال تواجده بألمانيا حيث يخوض اللاعب فقرة تأهيل هناك بعدما أجرى عملية جراحية فى المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة فى الركبة وأدى برنامج تأهيلى بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى بشكل جيد.