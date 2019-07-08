شكرا لقرائتكم مغالاة هذا اللاعب تمنعه من ارتداء قميص الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثرت صفقة ضم محمد عطوة مدافع الرائد السعودى إلى نادى الزمالك، بسبب مغالاة اللاعب فى راتبه السنوى، بعد الجلسة التى عقدت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم خط الدفاع فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن محمد عطوة طلب راتبا سنويا يفوق المحدد من جانب إدارة النادى الأبيض وهو ما جعل صفقة ضمه تتعثر خاصة أن إدارة النادى الأبيض ترى عدم وجود أزمة فى خط الدفاع فى ظل تواجد الرباعى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لذلك لا يعد مركز المساك بمثابة أولوية فى صفقات الموسم القادم بالقلعة البيضاء.

وكان محمد عطوة قد انضم فى يناير 2018 بعقد لموسم ونصف الموسم لصفوف الرائد السعودى قادماً من نادى الاتحاد السكندرى