شكرا لقرائتكم كيف سيدفع الأهلى فلوس رمضان صبحى لـ"هيدرسفيلد"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" طريقة دفع الأهلى للمقابل المادى الخاص باستعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى عن أن إجمالى المبلغ هو مليون و600 ألف استرلينى، سيتم دفع مليون منهم خلال شهر يوليو الجارى، على أن يتم دفع الـ600 ألف استرلينى المتبقيين فى شهر يناير المقبل.

ويوجد بند فى عقد استعارة الأهلى لرمضان صبحى يمنح النادى الإنجليزى قرابة الـ300 ألف إسترلينى، حال فوز الأهلى ببطولة الدورى وبطولة دورى ابطال أفريقيا فى الموسم الجديد.

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كان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى، قد كلف خالد مرتجى عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادى الإنجليزى فى استعادة لاعبه رمضان صبحى إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجى وبصحبته نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب إلى لندن لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد، وعقد مرتجى عدة جلسات مع مسئولى هدرسفيلد، ونجح فى الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا وأصبح رمضان صبحى أحد لاعبى الأهلى فى الموسم الجديد.

وأعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة.

ويسعى الأهلى لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لرغبة الإدارة فى توفير جميع الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى للمنافسة بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة.

ويخوض الأهلى مباراة ودية فى السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت»، وذلك خلال معسكره الحالى بمدينة «اليكانتي» الإسبانية، والذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.