البدرى: اختيار ديسابر جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق أهداف بيراميدز...

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري رئيس منظومة بيراميدز إن الفرنسي ديسابر سيكون مديراً فنياً للفريق في الموسم الجديد.

وشدد البدري إن اختيار ديسابر جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق أهداف النادي في الفترة المقبلة لذلك راعينا أن يكون المدير الفني الجديد يملك خبرات كبيرة خاصة وإن الفريق سيشارك في بطولة افريقيا في الموسم الجديد.

ويتوجه الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريبه النادي، لقيادة معسكر الفريق المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجاري.

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ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.