إكرامى يطمئن جمهور الأهلى ويصل إسبانيا...

جدة - عمرو شويل بعد أن تخلّف شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عن السفر إلى إسبانيا مع بعثة الأهلى المتواجدة حالياً فى إسبانيا لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب انتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجارى

نشر صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال تواجده بألمانيا حيث يخوض اللاعب فقرة تأهيل هناك بعدما أجرى عملية جراحية فى المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة فى الركبة وأدى برنامج تأهيلى بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى بشكل جيد.