إكرامى يطمئن جمهور الأهلى ويصل إسبانيا...

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جدة - عمرو شويل بعد أن تخلّف شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عن السفر إلى إسبانيا مع بعثة الأهلى المتواجدة حالياً فى إسبانيا لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب انتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجارى
نشر صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال تواجده بألمانيا حيث يخوض اللاعب فقرة تأهيل هناك بعدما أجرى عملية جراحية فى المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة فى الركبة وأدى برنامج تأهيلى بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخضوع لفحوصات هناك والاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى بشكل جيد.
وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.
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و يعود شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى إلى القاهرة قادماً من المانيا خلال أسبوع ايام بعدما خاض ، فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما غاب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان.
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