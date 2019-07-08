شكرا لقرائتكم رغبة الجناح الطائر للمصرى تحسم انتقاله إلى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم رغبة إسلام عيسى، جناج فريق المصرى البورسعيدى، انتقاله رسميا إلى صفوف النادى الأهلى من عدمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتظر جناح المصرى الطائر القرار النهائى لإدارة فريقه المصرى البورسعيدى سواء ببيعه للأهلى أو بيراميدز، الذى يزاحم الأحمر فى ضم اللاعب أو الإبقاء عليه، لاسيما وأن إسلام مرتبط بعقد يمتد 3 سنوات قادمة مع القلعة الخضراء.

وتتجه رغبة اللاعب لاختيار اللعب ضمن صفوف الأهلى، لتكون فرصته أكبر فى الاحتراف الخارجى أو التمثيل الأفريقى المشرف لحصد لبطولات المحلية والقارية.

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وقدم نادى الأهلى عرضًا رسميًا منذ أيام للتعاقد مع جناح المصرى الطائر، للاستفادة من خدماته فى الموسم المقبل.

ويتضمن العرض المالى المقدم من النادى الأهلى صفقة تبادلية بإعارة لاعبين داخل القلعة الحمراء إلى صفوف القلعة الخضراء، وكذلك تسديد مبلغ مالى أيضا لضمان الحصول على خدمات عيسى فى الانتقالات الصيفية القادمة.

ووصل إلى ادارة النادى المصرى البورسعيدى أكثر من عرض رسمى للاستفادة من خدمات اسلام عيسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبرزها على الاطلاق عرض النادى الأهلى وعرض نادى بيراميدز.