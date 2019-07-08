بث مباشر مباراة مالي وكوت ديفوار كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث...

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رابط مشاهدة مباراة مالي وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت بث مباشر كوت ديفوار Kora star كورة ستار بث مباشر مالي وكوت ديفوار كورة اون لاين مالي وساحل العاج بث مباشر كورة حصري، وتقام المباراة على استاد السويس الجديد الذي اعتاد عليه المنتخب المالي في لقاءات الدور السابق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة المصرية، وتراقب الجماهير الجزائرية نتيجة هذه المواجهة لتتعرف على منافسها في دور الثمانية حيث تأهلت الجزائر أمس الأحد بعد فوزها على المنتخب الغيني بثلاثية نظيفة في ليلة تألق فيها لاعبو ومحاربو الصحراء.

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