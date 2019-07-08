مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة ستار yalla shoot كورة اتش دي بدون تقطيع يوتيوب beIN max...

مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر kora star كورة لايف كورة اتش دي الاسطورة livehd7 مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر مباراة يلا شوت، يلتقي اليوم منتخب مالي مع منتخب ساحل العاج في مباراة قمة ضمن منافسات دور ال16 من الكان 2019، ويحتضن استاد السويس المباراة التي تجمع بينهما، وقد تأهلت مالي بعدما تصدرت مجموعتها برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع تونس؛ بينما استطاعت ساحل العاج أن تتأهل لهذا الدور بعدما حصل على المركز الثاني في مجموعته.

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مالي وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين الاسطورة مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي kora star كورة اكسترا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة عصراً من استاد السويس في مصر، والساعة السابعة بتوقيت السعودية وقطر والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتُنقل أحداث اللقاء عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي.

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مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر يلا شوت اونلاين كورة kora extra مشاهدة مباراة كوت ديفوار ومالي بث مباشر كورة ستار كورة لايف بث مباشر مالي، وقد التقت مالي مع كوت ديفوار 17 مباراة تاريخياً لم تُحقق مالي الفوز سوى في مباراة واحدة ودياً بينما فازت كوت ديفوار في 9 مباريات وتعادلت في 7 مباريات، وقد أكد مدرب مالي أن المباريات الماضية هي للتاريخ لكن الفريق جاهز لمباراة اليوم ويبحث بقوة عن الفوز في اللقاء والصعود لمباراة دور الثمانية واستكمال البطولة للوصول إلى نهايتها.

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