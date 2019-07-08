شكرا لقرائتكم خبر عن الحسد و الرزق يشغلان تفكير مدافع الزمالك فى معسكر قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، مقولة عن السحر والحسد عبر صفحته الشخصية بإنستجرام خلال تواجده مع الفريق الأبيض فى معسكر قبرص.

وتنص المقولة التى نشرها عبد الغنى على، "لا تحسد أحدا على رزق، فإن نعمة الله عليه لم تكن لك، ونعمة الله عليك لم تكن له، لن تأخذ أكثر من حقك، ولن ينقصك شىء كتبه الله والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق".

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ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك ودية ثانية فى معسكر قبرص اليوم أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا.