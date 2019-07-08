شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسام غالى يحول مباراة اسكواش لكرة قدم بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، نجم النادي الأهلي السابق والمشرف على فريق الجونة، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال تواجده داخل ملعب اسكواش بالجونة، واستغنى الكابيتانو عن المضرب ليخوض مباراة كرة القدم بكرة الاسكواش.

وجدد حسام غالي تعاقده مع نادي الجونة لمدة موسم جديد في جلسة عقدها مع خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة، ونادر شوقي وكان الجونة تعاقد مع غالي في ديسمبر 2018 ليشغل منصب مدير الكرة بالنادي، وسيواصل مهمته في الموسم الجديد (2019-2020).

ويحتل الجونة حاليا المركز الـ15 في الدوري المصري بعد ضمان البقاء في الممتاز رسميًا، ويتبقى له مباراة أمام الزمالك خلال شهر يوليو المقبل ستقام عقب نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.