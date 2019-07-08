شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانا صباحيا فى إسبانيا.. ولاسارتى يجتمع بالشحات والشيخ وأجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مراناً خفيفاً صباح اليوم، الاثنين، على ملعب «لافينكا» الذى يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره الحالى بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.

وحرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على تخصيص فقرات خططية وتدريبات متنوعة بالكرة قبل المباراة الودية التى يخوضها الأهلى مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت»، وكان الجهاز الفنى قد قرر خضوع اللاعبين لمران خفيف اشتمل على فقرات وجمل فنية على هامش المعسكر.

وعقد لاسارتى جلسة مع الرباعى رمضان صبحى وحسين الشحات وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، لاعبى الفريق بعد المران الجماعى صباح اليوم، وحرص لاسارتى خلال اجتماعه مع اللاعبين الأربعة على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية بهدف الوصول بهم وبجميع اللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية.

ويخوض الأهلى مباراة ودية فى السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق «سوكر سمارت» على ملعب «لافينكا» الذى يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة «اليكانتي» الإسبانية.