شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: أنا رجل تحديات.. وأسعى للفوز بالدورى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى الجديد لبيراميدز، سعادته بعد توليه المسئولية الفنية للفريق، مؤكداً أنه رجل تحديات لذلك قبل المهمة فور عرضها عليه.

وقال ديسابر، "وجودى مع بيراميدز لتحقيق إنجازات وبطولات خاصة، فأنا معتاد على الكرة المصرية، كما أن طموح إدارة النادى سينعكس على الفريق فى المرحلة المقبلة".

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وأبدى ديسابر رضاه عن أدائه مع منتخب أوغندا، خاصة أن الهدف كان الصعود لنهائيات كأس الأمم وتطوير أداء المنتخب الأوغندى، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكداً أنه سيسعى للفوز بالدورى مع بيراميدز، خاصة أن إمكانيات النادى جيدة وتساعد على النجاح، مشير إلى أنه تلقى العديد من العروض إلا أنه فضل تولى مسئولية بيراميدز لقناعته بالتجربة.

ويتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريبه النادي، لقيادة معسكر الفريق المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى، ويعقد مسئولو نادى بيراميدز حاليا مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو لتقديم ديسابر.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت قبل استقدام ديسابر