شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن سفر محمد صلاح للغردقة قبل مواجهة الأولاد: حرارته كانت 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد أعضاء الجهاز الفنى السابق لمنتخب مصر، حقيقة ما تردد عن ترك محمد صلاح معسكر الفراعنة خلال بطولة أمم افريقيا لتصوير إعلان مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد فى الغردقة.

وقال عضو الجهاز لـ"الخليج 365"، إن محمد صلاح لم يغادر الفندق قبل مواجهة جنوب أفريقيا، مشدداً على أن درجة حرارته كانت 39، وخاض لقاء جنوب أفريقيا وهو متأثر بنزلة البرد.

كان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف نظيف، بينما صعد لهذا الدور كأول المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوى والكونغو واوغندا.

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وعقب الخروج الأفريقى، أعلن هانى أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا .

وقال أبو ريدة، إن هذا القرار يأتى كالتزام أدبى رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر فى شىء تجاه المنتخب الوطنى وقدم له كل الدعم المادى والمعنوى على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفنى والإدارى للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعدما خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر فى رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح فى التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.