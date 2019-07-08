الاتحاد السكندرى يتعاقد مع جوكر المنصورة لمدة 5 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، صفقة انتقال لاعب نادى المنصورة أحمد راشد مواليد 1995 إلى صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويُجيد راشد اللعب فى أكثر من مركز بخط الوسط سواء بمركز الجناح أو بمركز الوسط المهاجم وهو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات نادي المنصورة بدوري القسم الثاني فى الموسم المنقضى. وتسعى إدارة الاتحاد السكندرى فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى الذى ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المبشرة.

أحمد راشد

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