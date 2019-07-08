شكرا لقرائتكم خبر عن طولان لـ "تايم سبورت": رفع الإيقاف عن عمرو وردة "سبب كافي" لاستقالة مجلس الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، أن رفع الإيقاف عن عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني بعد أزمة الفيديو الغير أخلاقي الذي تم تداوله أثناء البطولة للاعب الفراعنة، كان قراراً خاطئاً مائة بالمائة.

أضاف طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أنه لم يكن لينتظر قرار اتحاد الكرة في أزمة مثل أزمة عمرو وردة، بل كان ليوقف اللاعب مباشرة، مشيراً إلى أن العودة عن قرار الإيقاف كان له العديد من الجوانب السلبية التي أثرت على المنتخب والجماهير .

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واستطرد حلمي طولان بأن رجوع اتحاد الكرة في قراره عن إيقاف عمرو وردة وتخفيف العقوبة تعتبر سبب كافي لقبول استقالة مجلس الجبلاية .

وخسر المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف ليودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر من دور الـ 16.