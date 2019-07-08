شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مغالاة مدافع الرائد فى راتبه السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك المغالاة المالية من جانب محمد عطوة، مدافع الرائد السعودى، فى راتبه السنوى، بعد الجلسة التى عقدت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم خط الدفاع فى فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن محمد عطوة طلب راتباً سنوياً يفوق المحدد من جانب إدارة النادى الأبيض، وهو ما جعل صفقة ضمه تتعثر، خاصة أن إدارة النادى الأبيض ترى عدم وجود أزمة فى خط الدفاع فى ظل تواجد الرباعى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام، لذا لا يعد مركز المساك بمثابة أولوية فى صفقات الموسم القادم بالقلعة البيضاء.

محمد عطوة انضم لصفوف الرائد السعودى فى يناير 2018 قادماً من نادى الاتحاد السكندرى بعقد لموسم ونصف الموسم.