شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الخليج 365 عشر من بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس، الأحد، مباراتان فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، وأسفرت عن فوز الجزائر على غينيا، وإطاحة مدغشقر بالكونغو الديمقراطية بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما والفوز بركلات الترجيح 2/4 .

الجزائر وغينيا 0/3

فاز المنتخب الجزائرى على نظيره الغينى بثلاثية نظيفة، أحرزها كل من يوسف البلايلى فى الدقيقة 24، ورياض محرز فى الدقيقة 57 ، أدام وناس بالدقيقة 82 .

مدغشقر والكونغو الديمقراطية 2/2

وتعادل المنتخب المدغشقى مع نظيره الكونغو الديمقراطية إيجابيا بهدفين لكل فريق، وتم اللجوء لركلات التريجح وانتهى اللقاء 4/2 لمدغشقر لتصعد مدغشقر على ربع نهائى البطولة، أحرز الاهداف إبرهيم امادا فى الدقيقة 9 ، وايما اندرياتسيما فى الدقيقة 77، لمدغشقر، بينما احرز أهداف الكونغو الثنائى سيدريك باومبو فى الدقيقة 21، و شانسيل مبيمبا فى الدقيقة 89

وتستضيف مصر بطولة امم افريقيا التى تستمر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.