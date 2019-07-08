شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: اختيار ديسابر لتدريب بيراميدز بعد دراسة متأنية للمشاركة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، رئيس منظومة بيراميدز، أن الفرنسي ديسابر سيكون مديراً فنياً للفريق فى الموسم الجديد.

وشدد البدرى على أن اختيار ديسابر جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق أهداف النادى فى الفترة المقبلة، لذا راعينا أن يكون المدير الفنى الجديد يملك خبرات كبيرة، خاصة أن الفريق سيشارك فى بطولة أفريقيا الموسم الجديد.

ويتوجه الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفني الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريب الفريق لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.



مؤتمر تقديم ديسابر