شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى وسوكر سمارت الإسبانى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فريق «سوكر سمارت» الإسبانى فى أولى تجارب الفريق الودية بمعسكر الإعداد المقام حالياً فى مدينة اليكانتى الإسبانية، تبدأ المباراة فى السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا، وتقام على ملعب لافينكا القريب من فندق الإقامة .

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، وفقا لرؤية مارتن لاسارتى المدير الفنى؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة من المباراة ولتجربة الجميع استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة، ويخوض الأهلى وديتين أخريين خلال الأيام المقبلة، ضمن معسكر الإعداد الخارجى الذى انطلق يوم السبت الماضى وينتهى يوم 16 يوليو الجارى.

بعثة فريق الأهلى فى معسكر إسبانيا تضم 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايى ومحمد هانى، وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.